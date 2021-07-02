Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежды на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе

Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежду на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на совестной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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