https://news.day.az/politics/1357974.html Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежды на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе – МИД Кыргызстана
Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежды на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе – МИД Кыргызстана
Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежду на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.
Об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на совестной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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