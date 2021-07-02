Пилоты ВВС Азербайджана успешно выполнили задачи в Турции

Пилоты ВВС Азербайджана, участвующие в международных тактических учениях ВВС Anadolu Qartalı-2021 в турецком городе Конья, успешно выполнили задачи заключительного этапа маневров.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе минобороны Азербайджана, согласно сценарию, задействованные в учениях военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, поражению условных воздушных и наземных целей, отработали элементы высшего пилотажа и боевые маневры на малых и средних высотах.

Пилоты ВВС Азербайджана осуществили воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника и, продемонстрировав особый профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.