Израильский эксперт осудил Армению в нежелании предоставлять карты минных полей Азербайджану

Израильский политолог, эксперт в области международного права Михаил Финкель осудил отказ армян предоставить карты минных полей Азербайджану, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По его словам, цель армян заключается в нанесении максимального ущерба жизни и здоровью гражданского населения Азербайджана. Эксперт назвал это подлинным терроризмом и нарушением всех международных конвенций.

Финкель был поражен, услышав о гибели двух азербайджанских журналистов, представителя местной власти и ранением нескольких человек. Он подчеркнул, что всё это является следствием того, что Карабах полностью заминирован.

"К сожалению, заминированы дороги, кладбища, гражданские объекты. То есть фактически армянская сторона продолжает вести войну после прекращения боевых действий. Мины взрываются, убивая мирных граждан. Это не что иное, как форма террора. Карту минных полей армяне не предоставили и не предоставят, потому что их цель - нанесение максимального ущерба жизни и здоровью гражданского населения Азербайджана. Это подлинный терроризм, нарушение всех международных конвенций", - заявил политолог.

Эксперт полагает, что у Азербайджана нет иного пути, кроме как разминировать эти территории самостоятельно.

"Насколько мне известно, Израиль работает над тем, чтобы предоставить азербайджанской стороне самые передовые технологии для разминирования Карабаха. Суть этих технологий - использование дрона, который будет сканировать толщу земли и, обнаружив местонахождение мины, направит соответствующую информацию оператору. То есть появится мгновенная карта заминированных территорий. В настоящее время проводятся последние испытания и уже совсем скоро эта уникальная израильская технология поступит азербайджанской стороне", - сообщил Финкель.

Политолог выразил сожаление о том, что армянская церковь ведет неправильную политику.

"Это не политика Христа, который учил любить, даже оппонентов и врагов. Это политика воинственности, лютой ненависти к тем, с кем армяне состоят в конфликте. По идее, религиозные деятели всех конфессий должны учить любви и миру, прививать общечеловеческие ценности. Тут, к сожалению, совсем другая история. Зашкаливающий национализм, бредни о своем первородстве, унижение всех остальных. Это, к сожалению, диагноз", - констатировал эксперт.

Политическая ситуация в Армении, продолжил он, представляется совершенно безрадостной.

"Я не вижу какой-либо позитивной динамики в развитии событий в этой стране. Когда с младенчества детям прививают мысль об исключительности их нации и превосходстве над остальными, учат ненависти, насаждают мысль об оккупации, причем не только Карабаха, но и всего Азербайджана, Турции, муссируют идею о вхождении армянских танков в Баку, без конца твердят о том, что вся Азия и прочие земли являются исконно армянскими, о чем уж тут говорить. Точно также когда-то учили в Третьем рейхе. Но после Второй мировой войны союзники стали проводить денацификацию Германии. Это была принудительная программа, и она сработала. Но это сделали союзники, разбив полностью режим Гитлера и насильно приучив к общечеловеческим ценностям свободы, равенства и гуманитарного права. Боюсь, что всего этого в Армении не будет", - резюмировал Михаил Финкель.