Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов

По инициативе активных членов азербайджанской диаспоры в Швеции Абдуллы Джаваншира Хашими, Аиды Амир Хашими и Надира Холленбранда на сайте представительства организации "Репортеры без границ" в вышеуказанной стране размещена статья, в которой повествуется о гибели азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе и недопустимых действиях Армении.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в статье сообщается, что корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов - это первые журналисты, погибшие после окончания войны в 2020 году: "Во время войны ранения получили 7 журналистов, а число погибших и раненых от мин гражданских лиц еще больше".

Директор отдела организации "Репортеры без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавальер отметила, что гибель двух журналистов - трагическая новость для всех, кто работает в сфере СМИ: "И других журналистов, желающих работать в этом регионе, может ожидать подобное, или же им запретят ездить туда и готовить репортажи".

Кавалье обратилась к азербайджанским и армянским властям с призывом расследовать этот инцидент предельно прозрачно.

Было отмечено, что правительство Армении не ответило на запрос организации "Репортеры без границ" в связи с расследованием гибели азербайджанских журналистов.

В статье также отведено место мнению сотрудницы азербайджанского культурного кружка "Карабах" в Швеции Аиды Амир Хашими. Наша соотечественница подчеркивает, что Кельбаджар - один самых массово заминированных регионов в мире.

В статье сообщается, что руководство Армении отказывается предоставить карты минных полей, и только 12 июня в обмен на 15 армянских диверсантов Армения согласилась передать карты минных полей в Агдамском районе.