https://news.day.az/politics/1358120.html Комиссар ЕС посетит Азербайджан на следующей неделе
Комиссар ЕС посетит Азербайджан на следующей неделе
Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели посетит Азербайджан на следующей неделе.
Как сообщает Day.Az, в своем Twitter-аккаунте он сообщил, что 6-9 июля посетит Грузию, Азербайджан и Армению.
Варелли представит экономический и инвестиционный план ЕС для региона.
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