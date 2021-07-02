Комиссар ЕС посетит Азербайджан на следующей неделе

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как сообщает Day.Az, в своем Twitter-аккаунте он сообщил, что 6-9 июля посетит Грузию, Азербайджан и Армению.

Варелли представит экономический и инвестиционный план ЕС для региона.