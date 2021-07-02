Азербайджан является гарантом безопасности в регионе. Положив конец карабахскому конфликту, Азербайджан обеспечил безопасность в регионе, сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, карабахский конфликт на протяжении 30 лет являлся угрозой стабильности и безопасности в регионе.

"Этот конфликт был источником угрозы не только для Азербайджана и всего региона, но и на международном уровне. Оккупированные Арменией территории Азербайджана использовались для незаконной деятельности, в том числе выращивания и продажи наркосодержащих растений, и большая часть средств, полученных от реализации наркотиков, направлялась сепаратистами на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований и террористических групп, на их подготовку. Кроме того, на этих территориях размещались террористы из других стран, в частности, армянского происхождения, они проходили там подготовку. Также на этих землях армяне дислоцировали крупные незаконные вооруженные формирования. Все это было большой угрозой для мира и стабильности в регионе", - сказала Гасанова.

Депутат отметила, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне сформировала новую ситуацию.

Азербайджан, в одиночку урегулировав карабахский конфликт, устранил эту угрозу, очистил оккупированные территории от террористов, положил конец незаконной деятельности армянских сепаратистов, сказала Гасанова.

"Сегодня на этих территориях проводятся работы по благоустройству и созиданию, строятся новые дороги, международные аэропорты, восстанавливается инфраструктура, осуществляется деятельность по созданию "умных городов" и "умных сел". Урегулирование карабахского конфликта принесет большую пользу не только Азербайджану, но и всем странам региона и даже мира, потому что новые транзитно-транспортные коммуникации, которые будут созданы на этих территориях, сблизят государства и откроют новые возможности для сотрудничества", - отметила она.