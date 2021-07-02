В Азербайджане состоялась онлайн-встреча с профильными НПО социально-экономической сферы

Члены Наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственным организациям (НПО) Азербайджана продолжают организовывать встречи с НПО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, при координации члена Наблюдательного совета Нураддина Мехтиева посредством платформы Zoom проведена встреча с руководителями и активистами профильных НПО, действующих в социальной и экономической сферах.

Выступая на встрече, исполнительный директор агентства Фуад Даргяхлы поделился своими взглядами на цели и задачи структуры, стратегию, будущие планы и перспективы сотрудничества с НПО. Затем было обсуждено текущее состояние организаций, работающих по указанным направлениям, проблемы, взгляды на сотрудничество с Агентством, систематизация тем будущих грантовых конкурсов.

Выступающие предложили увеличить объем средств опытных организаций в финансировании проектов, обеспечить устойчивость проектов, пригласить на профильные встречи с НПО членов общественных советов при соответствующих структурах. Также было выдвинуто предложение, чтобы Агентство сыграло роль моста в сотрудничестве с международными организациями и были упрощены вопросы согласования при реализации проектов в регионах. Помимо этого, было предложено создание "домов НПО", что устранило бы проблему с офисом у ряда организаций, упрощение выдачи Минюстом выписок из реестра, обеспечение участия частного сектора в финансировании НПО и организация поддержки проектов в направлении развития цифрового рынка и предпринимательства.

Было также предложено привлечь НПО к восстановительным работам на освобожденных территориях, продвигать предпринимательство на этих территориях, изучить положение и усилить НПО в регионах.

Во время обсуждений были особо подчеркнуты вопросы в связи с усилением заботы о ветеранах, финансированием проектов по интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, актуальностью использования возможностей Агентства для предложения НПО своих услуг частному сектору.

В заключение Нураддин Мехтиев отметил, что такие встречи будут проводиться регулярно.