Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ

Карабахский конфликт следует исключить из списка "замороженных конфликтов" ОБСЕ.

Об этом на заочной сессии ПА ОБСЕ сказала председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Айгуль Куспан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Следует поздравить Азербайджан с завершением конфликта и восстановлением территориальной целостности в рамках резолюций ООН как результат принятия трехстороннего заявления Азербайджаном, Россией и Арменией", - сказала Куспан.

Она отметила, что восстановление территориальной целостности Азербайджана создало беспрецедентные возможности для всего региона, в том числе для Армении.

"Открылись беспрецедентные перспективы для всех стран через налаживание маршрутов. Поэтому карабахский конфликт можно исключать из списка "замороженных". Все мировое сообщество должно способствовать закреплению достигнутого мира", - сказала Куспан.