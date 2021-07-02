Завершились международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021", проходившие с 21 июня в турецком городе Конья с участием представителей различных стран.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на церемонии закрытия учений была проанализирована деятельность авиационных средств, обнародованы достигнутые успехи, обсуждена совместная работа в будущем.

Результаты военных пилотов, профессионально выполнивших все поставленные задачи, были высоко оценены руководством учений, командам всех стран была выражена благодарность и вручены подарки.

В международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл - 2021" принимали участие два истребителя "МиГ-29" и два штурмовика "Су-25" ВВС Азербайджана.