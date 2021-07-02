Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» - ФОТО - ВИДЕО
Завершились международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021", проходившие с 21 июня в турецком городе Конья с участием представителей различных стран.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на церемонии закрытия учений была проанализирована деятельность авиационных средств, обнародованы достигнутые успехи, обсуждена совместная работа в будущем.
Результаты военных пилотов, профессионально выполнивших все поставленные задачи, были высоко оценены руководством учений, командам всех стран была выражена благодарность и вручены подарки.
В международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл - 2021" принимали участие два истребителя "МиГ-29" и два штурмовика "Су-25" ВВС Азербайджана.
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