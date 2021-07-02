Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет шестого июля.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на парламент, депутаты на заседании обсудят 13 вопросов:

1. Законопроект "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (третье чтение)

2. Законопроект о внесении изменений в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы "О социальном страховании", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О Судебно-правовом совете" и "Об административном исполнении" (третье чтение)

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О медиации" (третье чтение)

4. Законопроект о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О дипломатической службе", "О прохождении службы в органах юстиции", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", в "Положение о прохождении службы в таможенных органах", утвержденное законом за № 68-IQ от 7 декабря 1999 года, "Положение о службе в государственных налоговых органах", утвержденное законом за №141-IIQ от 12 июня 2001 года, "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана", утвержденное законом за №168-IIQ от 29 июня 2001 года и "Положение о прохождении службы в миграционных органах", утвержденное законом за №930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (третье чтение)

5. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение)

6. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (третье чтение)

8. Законопроект об утверждении Соглашения "О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь"

9. Законопроект о внесении изменения в Миграционный кодекс

10. Законопроект о внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания и закон "О морских портах"

11. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине"

12. Законопроект о внесении изменения в законы "О земельном рынке", "О международном частном праве", "О государственных закупках", "Об особых экономических зонах", "Об обеспечении единства измерений" и "Об аккредитации в сфере оценивания соответствия"

13. О положении дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.