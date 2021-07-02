Армянские диверсанты получили реальные сроки

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор группе армянских террористов, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно приговору, Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович приговорены - к 4 годам, остальные - к 6 месяцам лишения свободы.

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