https://news.day.az/politics/1358211.html Армянские диверсанты получили реальные сроки - Решение бакинского суда
Армянские диверсанты получили реальные сроки - Решение бакинского суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор группе армянских террористов, сообщает в пятницу Day.Az.
Согласно приговору, Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович приговорены - к 4 годам, остальные - к 6 месяцам лишения свободы.
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