Путин и Макрон обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин информировал Президента Франции Эммануэля Макрона о ходе реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, передает сайт Кремля.

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

"Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остаётся стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ",- говорится в сообщении.