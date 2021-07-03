Азербайджан - окно в Центральную Азию для Аргентины

Азербайджан является "окном" в Центральную Азию.

Об этом сказал Trend посол Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунелла.

По словам дипломата, деятельность посольства Аргентины в Азербайджане на сегодня сосредоточена на развитии торгово-экономических отношений между двумя странами, а также сфере привлечения инвестиций.

Он отметил, что цель состоит в том, чтобы объединить предпринимателей Аргентины и Азербайджана не только для развития торговых отношений, но и для сотрудничества в новых направлениях

"Для Аргентины Азербайджан является стратегическим партнером, находящимся в той части мира, которая имеет особое значение. Аргентина не очень хорошо осведомлена об этой части мира. Вот почему отношения с Азербайджаном очень важны. Мы понимаем, что Азербайджан является "окном" в Центральную Азию, и это один из главных факторов", - подчеркнул Серхио Освальдо Перес Гунелла.

Посол отметил, что также развиваются связи между вузами двух стран.

"Мы организуем культурные мероприятия. Мы занимались этим и до начала пандемии COVID-19, а теперь возобновляем наши совместные мероприятия", - сказал он.