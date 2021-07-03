Глава офиса ЕС в Баку переводится в Казахстан

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас назначен главой представительства ЕС в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на ЕС.

Соответствующее решение подписал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отметим, что К.Янкаускас также являлся главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.