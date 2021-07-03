https://news.day.az/politics/1358231.html Глава офиса ЕС в Баку переводится в Казахстан
Глава офиса ЕС в Баку переводится в Казахстан
Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас назначен главой представительства ЕС в Казахстане, сообщает Trend со ссылкой на ЕС.
Соответствующее решение подписал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Отметим, что К.Янкаускас также являлся главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
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