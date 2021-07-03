Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана

Состоялось очередное двадцатое заседание Рабочей группы, созданной в Межведомственном центре с целью обеспечения необходимой координации при решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на заседании говорилось о принятых в течение недели мерах по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Обсуждались планируемые меры по обеспечению энергоснабжения территорий, реализация необходимых мер в этом направлении. Были рассмотрены принятые меры по реализации решений предыдущих заседаний Рабочей группы.