https://news.day.az/politics/1358278.html Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
Состоялось очередное двадцатое заседание Рабочей группы, созданной в Межведомственном центре с целью обеспечения необходимой координации при решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на заседании говорилось о принятых в течение недели мерах по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Обсуждались планируемые меры по обеспечению энергоснабжения территорий, реализация необходимых мер в этом направлении. Были рассмотрены принятые меры по реализации решений предыдущих заседаний Рабочей группы.
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