Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

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