https://news.day.az/politics/1358344.html Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
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