Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры из-за загрязнения Арменией реки Охчучай

Национальный совет молодежных организаций Азербайджана ("NAYORA") обратился в международные организации по поводу загрязнения протекающей по территории страны трансграничной реки Охчучай Арменией.

Как сообщает Day.Az, молодежные организации Азербайджана обратили внимание международного сообщества на постоянное загрязнение трансграничной реки Охчучай Арменией и тот факт, что загрязнение реки напрямую угрожает качеству водных ресурсов, используемых населением Азербайджана.

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