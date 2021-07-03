https://news.day.az/politics/1358345.html Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры из-за загрязнения Арменией реки Охчучай - ФОТО
Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры из-за загрязнения Арменией реки Охчучай - ФОТО
Национальный совет молодежных организаций Азербайджана ("NAYORA") обратился в международные организации по поводу загрязнения протекающей по территории страны трансграничной реки Охчучай Арменией.
Как сообщает Day.Az, молодежные организации Азербайджана обратили внимание международного сообщества на постоянное загрязнение трансграничной реки Охчучай Арменией и тот факт, что загрязнение реки напрямую угрожает качеству водных ресурсов, используемых населением Азербайджана.
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