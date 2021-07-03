Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай

Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана - крупнейшая студенческая организация на Южном Кавказе, объединяющая студенческие молодежные организации, в которой представлено 101 высшее и среднее образовательное учреждение, распространил заявление в связи с загрязнением реки Охчучай Арменией, сообщает Day.Az.

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