https://news.day.az/politics/1358349.html Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай
Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай
Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана - крупнейшая студенческая организация на Южном Кавказе, объединяющая студенческие молодежные организации, в которой представлено 101 высшее и среднее образовательное учреждение, распространил заявление в связи с загрязнением реки Охчучай Арменией, сообщает Day.Az.
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