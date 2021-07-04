Азербайджан взял новую высоту в сфере кибербезопасности

Сегодня нашу повседневную жизнь невозможно представить без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Данный сектор экономики охватывает практически все госструктуры, науку и образование, институты гражданского общества и другие сферы. Будущее за ИКТ - с этой аксиомой вынуждены согласиться даже самые заядлые скептики инноваций.

Благодаря устойчивому развитию экономики, Азербайджан продолжает добиваться глобальных успехов в сфере ИКТ. В Азербайджане шаг за шагом повышается уровень применения ИКТ в госуправлении. Всё больше граждан пользуются преимуществами электронной торговли, что обуславливает конкурентоспособность нашей страны в этом направлении.

Как показывает мировая практика, всеобъемлющее использование ИКТ обеспечивает всестороннее развитие той или иной страны. Благодаря ИКТ в Азербайджане удалось существенно сократить уровень бедности, а также улучшить ситуацию в социально-экономическом положении граждан.

Развитие ИКТ является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана. Багодаря успешной кадровой политике государства в сфере ИКТ удалось добиться немало успехов в применении современных технологий.

Так, согласно опубликованному недавно Глобальному индексу кибербезопасности Global Cybersecurity Index (GCI), Азербайджан в этом году поднялся на 15 позиций и вошел в 40 лучших стран мира по этому показателю.

Индекс GCI объединяет 20 показателей, которые характеризуют пять ключевых областей в одном индексе - правовая база, техническое обучение, организационные вопросы, человеческие ресурсы, а также коммуникация и сотрудничество. GCI очень важен для обмена знаниями между странами, выявления их сильных и слабых сторон.

Азербайджан получил 89,31 балла и занял почётное третье место среди стран СНГ (после России и Казахстана). При этом, наша страна сумела опередить ряд европейсих стран: Швейцарию, Ирландию, Исландию, Словению, Чехию и др. В отчете отмечается, что Азербайджан демонстрирует устойчивое развитие за счет международного сотрудничества в области ИКТ и применения передового опыта во всем мире.

Таким образом, Азербайджан добился большого прогресса в своих обязательствах по реагированию на вызовы кибербезопасности. Несмотря на опасения, связанные с глобальной пандемией COVID-19, будь то переход к дистанционной работе и обучению, наша страна существенно повысила уровень национальной кибербезопасности и сумела минимизировать угрозы информационным системам.

В условиях, когда Азербайджан добился исторической победы во Второй карабахской войны, на первый план выходит восстановление освобожденных территорий. В этой связи еще больше возрастает значимость ИКТ, посредством которых в Карабахе будут созданы проекты "умный город", "умное село" и др. грандиозные инициативы. Нет никаких сомнений, что Азербайджан справится и с этой задачей, благодаря успешной кооперации государства и граждан.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az