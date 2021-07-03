В Баку завершились азербайджано-турецкие тактические учения

Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с боевой стрельбой, которые проводились в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоялся с участием высокопоставленных наблюдателей из обеих стран.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды и было сделано фото на память.