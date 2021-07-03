https://news.day.az/politics/1358420.html Узбекистан и Азербайджан обсудили наращивание взаимных грузоперевозок и повышение транзитного потенциала двух стран

Узбекистан и Азербайджан обсудили наращивание взаимных грузоперевозок и повышение транзитного потенциала двух стран

Политика, 3 июля 2021 18:21 205
Узбекистан и Азербайджан обсудили наращивание взаимных грузоперевозок и повышение транзитного потенциала двух стран

2 июля заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана С.Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана Гусейна Гулиева, передает Day.Az со ссылкой на UzDaily.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества, перспективы его расширения, а также ход реализации ранее достигнутых договорённостей.

Определены приоритетные направления для наращивания инвестиционного сотрудничества - рассмотрены конкретные проекты в сферах сельского хозяйства, производства строительных материалов и туризма. Достигнута договоренность об активизации работы по привлечению азербайджанских компаний для налаживания промышленной кооперации с узбекскими производителями в сферах текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной и электротехнической промышленности.

Обсуждены пути увеличения объемов взаимной торговли. Отмечалось, что экономики двух стран располагают всеми предпосылками для дальнейшего наращивания ежегодных объёмов торговли до 500 млн долларов в ближайшее время.

Стороны также акцентировали внимание на перспективах углубления взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Рассмотрен ряд вопросов по наращиванию взаимных грузоперевозок и повышению транзитного потенциала двух стран. Изучены возможности создания совместных агрологистических кластеров, ориентированных на переработку и экспорт сельскохозяйственной продукции.

В отдельном порядке были затронуты меры по подготовке к проведению ряда двусторонних мероприятий, в том числе визита на высшем уровне в Узбекистан и очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой.

По итогам переговоров стороны выразили приверженность активному взаимодействию по реализации и продвижению ранее достигнутых договорённостей, а также расширению повестки двустороннего партнерства.

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