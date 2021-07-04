Армянские будни: экологический террор

После окончания Второй карабахской войны и освобождения большей части оккупированных территорий, Азербайджан столкнулся с минами замедленного действия, которые оставила проигравшая армянская сторона.

Незадачливые армянские лидеры, не смотря на свою показную воинственность понимали, что рано или поздно им придётся покинуть если не все, то хотя бы часть азербайджанских территорий.

Предвкушая этот день, они систематично применяли тактику выжженной земли и экологического террора.

Армянские радикалы всегда "славились" своим умением использовать террористические методы для достижения своих целей. Так было во времена Российской и Оттоманской империй, когда армянские террористы из различных партий (от дашнаков до большевиков) совершали террористические акты против высокопоставленных чиновников, грабя банки и рэкетируя богатых предпринимателей.

Так было после Первой и Второй Мировых войн, когда жертвами армянского террора стали турецкие политики, дипломаты, чиновники, а также мирные советские граждане после взрыва в Московском метро в 1977 году.

Понимая, что одержать победу в честном бою против азербайджанской армии им не удастся, да и воевать за Армению никто не будет, армянские идеологи терроризма решили, что использование старой тактики террористических актов против мирного населения и политических деятелей может привести к изоляции страны и осуждению мировым сообществом, с привлечением к международному уголовному трибуналу.

Поэтому армянские радикалы начали использовать новый вид терроризма - экологический террор. Отравляя химическими отходами реки и источники воды, поджигая леса и поля, тем самым нарушая экологию региона, решили добиться своих целей.

Надо отметить, что армянская сторона и ранее использовала методы экологического террора в отношении Азербайджана.

Используя то, что после Первой карабахской войны в руках сепаратистов оказались крупные водохранилища Сарсанг и Суговшан, которые обеспечивали водой не только бывшую НКАО, но и низменные районы Карабаха, на протяжении более 28 лет перекрывали воду в летний период, чем практически обрекали на засуху низменные районы Карабахского региона Азербайджана.

В зимний же период открывали затворы гидроузлов и устраивали наводнения, подвергая угрозе жизнь мирных азербайджанских граждан и нарушая хозяйственную деятельность.

На протяжении всего времени оккупации устраивали пожары на оккупированных территориях, сжигали всю растительность, превращая их в безжизненную пустыню.

После освобождения Агдамского, Физулинского, Зангеланского, Губадлинского и Джебраильского районов, официальными азербайджанскими органами было выявлено, что армянские оккупанты уничтожили большинство лесных массивов и растительность в ранее оккупированных населённых пунктах, которыми до оккупации были богаты эти земли.

Отступая, армянские войска устраивали пожары, сжигая дома и объекты инфраструктуры на покидаемых территориях, используя тактику выжженной земли.

Многие освобождённые территории нашпигованы тысячами противотанковыми и противопехотными минами, которые не дают возможность вернуться беженцам и являются постоянной угрозой как для азербайджанских военнослужащих, так и гражданских лиц, которые обеспечивают необходимые восстановительные работы на этих территориях.

Армянские оккупанты и некоторые зарубежные компании на захваченных территориях вели незаконную деятельность, нещадно расхищая природные богатства Азербайджана

Все это происходило на фоне того, что Азербайджан неоднократно предупреждал и компании, и их правительства об ответственности за незаконную деятельность на международно признанной суверенной территории Азербайджана.

Безусловно, правительство Азербайджана использует все правовые механизмы, обратится в международные суды, привлечет эти компании к отвественности и заставит возместить причинённый ущерб.

Всё это время армянская сторона осуществляла сброс сточных и канализационных вод с высоким содержанием тяжелых металлов в реку Араз и ее притоки, которые текут из Армении в Азербайджан.

Азербайджанская сторона на протяжении почти 28 лет поднимала вопрос о необходимости прекратить загрязнение реки Араз и ее притоков, которые являются единственными источниками воды для нескольких миллионов азербайджанских жителей.

Армянская сторона полностью игнорировала эти обращения, а международные организации ограничивались отписками и отговорками.

В последнее время резко осложнилась ситуация с притоком Араза - реки Охчучай (в Армении эту реку называют Вохча), куда с Зангезурского медно- молибденового комбината осуществляется сброс отходов, полностью отравивших эту реку, уничтожив все живое.

По сути этой реки уже нет, есть потоки отравленной воды в результате выбросов тяжелых металлов, которые из Армении текут в Азербайджан, неся смерть всему живому.

Согласно отчету Минэкологии Азербайджана, содержание медно-молибденовых соединений превышено в два раза, железа - в четыре, никеля - в семь раз. Периодически река становится то белой, то кислотно-желтой.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат-один из крупнейших налогоплательщиков Армении, эксплуатирует каджаранский рудник. Основным акционером (65%) является немецкая компания Cronimet Holding, которая после обнародования фактов загрязнения вдруг заявила, что уже давно не участвует в этом проекте.

Для отходов Зангезурского медно-молибденового комбината было создано хвостохранилище Арцваник (отстойник). Уже в течении долгого времени защитники окружающей среды Армении предупреждают об опасных отходах, поступающих в окружающую среду из хвостохранилища, однако проблема так и осталась нерешенной.

Правительство Армении всегда использовало тему экологию в своих целях, постоянно плача о проблемах с уровнем озёра Севан (Гойча).

Пытаясь выудить деньги у международных организаций, они всегда умалчивали о том, что уровень воды падает из-за того, что воды озера хищнически использовались местными олигархами, игнорировавшие экологические проблемы.

Поэтому, сливая отравленные отходы в воды Араза, владельцы как бы убивают двух зайцев: избавляются от отходов и необходимости строить очистительные сооружения и терроризируют Азербайджан, не давая восстановить освобождённые территории и возвращение беженцев.

При этом армянские власти даже не задумываются о здоровье граждан Армении, которые пользуются водами этой реки.

Параллельно, армянская сторона развернула пропагандистскую компанию против Азербайджана, обвиняя в водном терроре против армянского населения Карабахского региона Азербайджана и в намерениях отравить воды озера Севан (Гойча) и реки Тертер.

Как говорится: на воре шапка горит. Больше всех об отравлении кричит тот, кто сам и отравляет.

К сожалению, Армения еще не присоединилась к Хельсинкской конвенции о трансграничных водотоках, принятой, в 1992 году.

Не удивляет и тот факт, что представители европейских экологических партий, которые как правило, выступают в Европарламенте и в национальных парламентах в первых рядах защитников Армении, воды в рот набрали и молчат, как будто их это вообще не касается.

А как же их принципы и желания бороться за чистоту экологии во всем мире?

Опять двойные стандарты берут верх над принципами международного права и справедливости.

А представители партии немецких зелёных, самых больших "радетелей" экологических проблем в мире, вообще отмахнулись от этой проблемы, заявив, что шибко заняты и им не до этого вопроса.

Конечно, ведь речь идёт об Азербайджане, мусульманской стране, населённая их врагами-тюрками. Пусть их травят братья - армяне на здоровье, а немецкие зелёные поднимут голос, когда будет нужно защитить армянскую армию, которую выдворили с оккупированных территорий железным азербайджанским кулаком.

Молчат и правительства других стран, их парламенты, которые недавно глотку рвали ради спасения оккупантов и сохранения оккупации, как будто эта проблема их не касается.

Очень странная позиция по отношению к экологическому террору, проводимому армянским правительством, к которому они все питают особую любовь, прощая все их деяния, как добрые родители прощают все шалости любимому дитяти.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал мировое сообщество о проводимом армянской стороной экологическом терроре против Азербайджана.

Теперь же когда факты налицо, армянским руководителем не удастся отвертеться от ответственности за свои деяния.

Пора и соответствующим международным организациям проснуться от летаргического сна и принять необходимые меры по отношению к проводимому экологическому террору, который может нанести непоправимый урон экологии всего региона Южного Кавказа и соседних стран, ведь река Араз впадает в уникальное Каспийское море, которое является закрытым водным бассейном с уникальной экосистемой и охраняется соответствующей конвенцией, подписанной 5 странами, берега которых оно омывает.

Пярвин Мирзазаде