Предоставление Арменией Азербайджану карт заминированных территорий открывает двери к укреплению безопасности на Южном Кавказе

Предоставление Арменией карт местонахождения 92 тысяч мин в Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана в обмен на передачу 15 задержанных армян открывает двери к укреплению безопасности на Южном Кавказе, будущим совместным экономическим проектам.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend воскресенье американский аналитик Ирина Цукерман.

По ее словам, это можно считать очередным шагом к устойчивому миру, несмотря на то, что предстоит решить еще много проблем.

Эксперт также отметила, что передача Азербайджаном задержанных армян - это не просто шаг к укреплению доверия, а сигнал международному сообществу, что страна не заинтересована в создании препятствий на пути прогресса в миростроительстве.

При этом, по ее словам, тот факт, что Армения предоставила очередные карты заминированных ею ранее территорий Азербайджана, указывает на то, что она имеет несколько таких карт и что операции по минированию территорий были спланированы руководством Армении.

Цукерман добавила, что примирение между Арменией и Азербайджаном может стать важным шагом на пути к более широкому многостороннему сотрудничеству в регионе.

Она отметила, что недавние выборы в Армении показали, что ее население устало от военного положения и давних трений с соседом. "В случае продолжения положительных тенденций в Армении выиграет весь Южный Кавказ", - подчеркнула американский аналитик.