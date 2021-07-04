Прогресс в деле предоставления карт минных полей позволит привлечь иностранные инвестиции в освобожденные земли Азербайджана, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

"Армения предоставила карты минных полей, которые охватывают более 90 000 мин, заложенных в Физули и Зангилане, в обмен на освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. В первый раз были переданы карты минных полей в Агдаме. В соответствии с международным гуманитарным правом Армения обязана предоставить эти карты. Между тем, если эти задержанные были бы военнопленными, то и Азербайджан был бы обязан вернуть их в Армению. Однако эти армяне проникли на азербайджанскую территорию после вступления в силу заявления от 10 ноября 2020 года, что говорит о незаконном вторжении на территорию Азербайджана", - сказал он.

Брайза считает, что обмен карт минных полей на задержанных - это прагматичный, позитивный и важный процесс: "Надеюсь, это будет продолжаться, и все карты минных полей будут предоставлены. Это поможет создать в Армении позитивную политическую динамику, что со временем позволит ей воспользоваться имеющимися в данный момент огромными возможностями для восстановления всех транспортных и экономических связей с Азербайджаном и Турцией и интегрирования в региональную экономику.

Это шаг к выполнению последнего пункта заявления от 10 ноября 2020 года, в котором говорится, что все транспортные связи в регионе должны быть восстановлены, что дает Армении отличный шанс обеспечить рост своей экономики, создавать рабочие места, укреплять мир, стабильность и строить гораздо лучшее и безопасное будущее вместе с Азербайджаном и Турцией. Я считаю, что такой прогресс привлечет значительные инвестиции из Турции, крупных стран, в том числе США, европейских союзников, а также из таких организаций, как Всемирный банк, в освобожденные территории Азербайджана", - заключил он.