https://news.day.az/politics/1358542.html Спецпредставитель ЕС приветствовал передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на задержанных армян
Спецпредставитель ЕС приветствовал передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на задержанных армян
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что приветствует предоставление Арменией карт минных полей, охватывающих 92 тысячи мин, заложенных в Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана, в обмен на передачу 15 задержанных армян.
Об этом спецпредставитель ЕС написал на своей странице в Твиттер, сообщает Day.Az.
"Отличные новости из Баку и Еревана. Это хорошо, что освобождено еще больше задержанных армян. Предоставление дополнительных карт минных полей очень важно для предотвращения жертв в Азербайджане", - написал Клаар.
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