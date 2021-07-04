Спецпредставитель ЕС приветствовал передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на задержанных армян

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что приветствует предоставление Арменией карт минных полей, охватывающих 92 тысячи мин, заложенных в Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана, в обмен на передачу 15 задержанных армян.

Об этом спецпредставитель ЕС написал на своей странице в Твиттер, сообщает Day.Az.

"Отличные новости из Баку и Еревана. Это хорошо, что освобождено еще больше задержанных армян. Предоставление дополнительных карт минных полей очень важно для предотвращения жертв в Азербайджане", - написал Клаар.