https://news.day.az/politics/1358625.html Армения взялась за старое: сотни человек незаконно переселены в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане
Армения взялась за старое: сотни человек незаконно переселены в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане
Армения незаконно переселила 76 семей на азербайджанские территории, временно находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев, пишет "Вестник Кавказа".
Армянские СМИ уточняют, что это лица, которые "впервые заселились в Карабах".
В июне текущего года на ПМЖ на эти территории прибыло 8 семей, или 39 человек, переселение еще 10 семей продолжается, а в общей сложности речь идет о 376 незаконных переселенцах, сказано в сообщении сепаратистов.
Напомним, во время Первой карабахской войны (1991-1994 годы) из Нагорного Карабаха и прилегающих районов было выселено 700 тыс представителей азербайджанского населения.
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