Армения взялась за старое: сотни человек незаконно переселены в зону ответственности российских миротворцев в Азербайджане

Армения незаконно переселила 76 семей на азербайджанские территории, временно находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев, пишет "Вестник Кавказа".

Армянские СМИ уточняют, что это лица, которые "впервые заселились в Карабах".

В июне текущего года на ПМЖ на эти территории прибыло 8 семей, или 39 человек, переселение еще 10 семей продолжается, а в общей сложности речь идет о 376 незаконных переселенцах, сказано в сообщении сепаратистов.

Напомним, во время Первой карабахской войны (1991-1994 годы) из Нагорного Карабаха и прилегающих районов было выселено 700 тыс представителей азербайджанского населения.