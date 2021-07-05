На днях Баку принял последний матч в рамках Чемпионата Европы по футболу. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, наш город посетили десятки тысяч иностранных болельщиков, которые успели не только поддержать любимые команды, но и осмотреть Баку и окрестности.



Одним из таких болельщиков был мой коллега, приехавший в азербайджанскую столицу совместить работу - освещение матчей - и отдых. Он провел в Баку в общей сложности 5 дней - за это время, думаю, ни один турист не успеет узнать наш многогранный город целиком. За несколько дней можно обойти лишь исторический центр и прогуляться по бульвару. А ведь Баку - это целый мир, и удаленные от исторического центра районы город тоже имеют свою изюминку и по-своему интересны.



Коллеге нравилось решительно все - от организации матчей и всего, что с ними связано, до стрит-фуда и Центрального парка, созданного на месте трущоб бывшей "Советской". Игры закончились, эмоции праздника остались позади - и уже из дома он написал мне небольшое письмо, в котором благодарил за прием и гостеприимство. В этом личном сообщении коллега употребил фразу, которая мне кажется очень знаковой: "Ваш Азербайджан - это страна восторга!"





Именно такой видят нашу страну зарубежные гости. Именно такие эмоции они испытывают, побывав в Баку и вернувшись домой. И такая оценка - лучшая характеристика фантастических изменений, которые произошли с азербайджанской столицей за последние 17 лет.

Постоянное преображение Баку - это результат заботы государства. Громкие слова? Нет - реальность. Баку развивается, хорошеет и превращается в современный мегаполис, не утративший своей истории, и все это благодаря правильному взгляду на настоящее и будущее столицы, который формируется под пристальным вниманием лично Президента Ильхама Алиева. Президент держит развитие столицы под контролем, порой и личным вмешательством корректируя некомпетентность каких-то городских чиновников. Потому что столица - это лицо страны. Знакомство с Азербайджаном начинается с Баку, и нужно, чтобы гость сразу понял, что находится в необыкновенном городе.

Особую роль в поступательном развитии Баку играет и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Возглавляя Фонд Гейдара Алиева, она вносит свою лепту в процесс сохранения исторического наследия. Достаточно сказать, что Ичеришехер стал памятником мирового уровня и вошел в список ЮНЕСКО благодаря всесторонней поддержке Президента Ильхама Алиева и незаменимой роли Первого вице-президента, главы Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В деле сохранения и возрождения Ичеришехер их вклад неоценим. Популяризация Старого города как средоточия исторического и культурного наследия нашего народа - результат предпринятых государством шагов.

Туристический бум, наблюдаемый в последние годы в Баку - лучшее тому доказательство. Сходите в выходной день в Ичеришехер и сами в этом убедитесь. По его узким улочкам в такие дни не пройти из-за толп россиян, ищущих знаменитую улицу "черт побери", степенных европейцев, фотографирующих все на своем пути, и оптимистичных гостей из стран Залива, гуляющих огромными семьями.

Да, пандемия и сопутствующие ей карантинные меры буквально поставили туризм на паузу по всему миру - но прошедшие в Баку игры ЕВРО-2020 отлично показали два факта. Факт первый - азербайджанская столица по-прежнему ждет иностранных гостей и готова обеспечить им отдых и впечатления на самом высоком уровне. Факт второй: пандемические ограничения - единственное препятствие для наплыва в страну огромного числа туристов. Мир уже возвращается к прежней жизни - пусть и медленно - но все больше и больше любителей путешествий и в ближнем, и в дальнем зарубежье выбирают именно азербайджанскую столицу. Баку уже популярен и узнаваем. Прилагая усилия для популяризации нашей столицы в мире, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева делают все, чтобы посетившие Баку гости хотели возвращаться сюда вновь и вновь.

Вместо послесловия

Когда-то мы ездили в аэропорт, глядя на мазутные болота и унылые заброшенные вышки. Когда-то, подъезжая к Сумгайыту, мы зажимали носы, потому что дышать становилось опасно. Когда-то название Балаханы ассоциировалось у каждого лишь с гигантской мусорной свалкой. Когда-то, попадая в Черный город, мы поражались, что такое возможно всего в паре километров от ухоженного центра...

Сейчас от всего этого не осталось и следа. Облагороженные автомобильные дороги, очищенная от нефтяных загрязнений территория, на которой вместо Черного теперь располагается Белый город - один из лучших кварталов с точки зрения урбанистики и инфраструктуры. Бакинские поселки - и Балаханы не единственный из них - преображаются, превращаясь в очередные туристические достопримечательности... продолжать можно до бесконечности. Но все это - результат огромной, многолетней и кропотливой работы. Работы во имя интересов жителей и гостей нашего города. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют огромное внимание развитию и защите наследия Баку. Именно их серьезный личный вклад стал залогом того, что город и стремительно развивается, и в то же время сохраняет свой исторический облик, преображается, становится комфортнее день ото дня - и вызывает неподдельный восторг у наших иностранных гостей.



Эмин Алиев,

главный редактор

Day.Az