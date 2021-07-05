Командующий ВВС Турции прибыл в Азербайджан

5 июля делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Турции генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, будут рассмотрены возможности расширения двусторонних связей.