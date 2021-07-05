https://news.day.az/politics/1358860.html Командующий ВВС Турции прибыл в Азербайджан
Командующий ВВС Турции прибыл в Азербайджан
5 июля делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Турции генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом прибыла с рабочим визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, будут рассмотрены возможности расширения двусторонних связей.
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