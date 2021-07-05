Передача Азербайджану карт минных полей даст старт развитию региона и разблокировке коммуникаций

Передача Азербайджану дополнительных карт минных полей - действительно важное событие, которое даст старт развитию региона, разблокировке коммуникаций, реализации совместных проектов.

Об этом сказала Trend политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, передает Day.Az.

По ее словам, после разминирования территорий беженцы смогут вернуться в родные края и начнут уже непосредственно осваивать землю и строить жилье: "Это очень важно, поскольку даст толчок безопасному развитию данного региона. Ибо мы знаем, сколько несчастных случаев происходило именно из-за того, что у Азербайджана не было карт минных полей".

Дарья Гревцова отметила, что необходимо сделать еще много других шагов, но очень важно, что Армения уже готова делать эти шаги для развития региона.

"В Армении прошли выборы, и реваншистские настроения показали свою непопулярность. Именно сейчас армянская сторона начнет делать шаги, которые приведут, как мы надеемся, к развитию региона, да и самой Армении, для которой тоже важно строить новые дороги, прокладывать логистические пути, поскольку это принесет экономическую прибыль для страны и ее граждан, так как в результате откроются новые рабочие места. Если до выборов Пашинян боялся это делать, не зная, как отреагирует общество, то сейчас он уверен, что общество выбрало сотрудничество и развитие вместе с Азербайджаном", - сказала она.

Российский политолог считает, что благодаря этому начнется постепенная подготовка к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России.