Молодежь азербайджанской диаспоры обратила внимание мирового сообщества на экологическую катастрофу на реке Охчучай

Молодежные организации азербайджанской диаспоры в разных странах мира обратились с совместным заявлением к международным организациям в знак протеста против загрязнения Арменией и немецкими компаниями трансграничной реки Охчучай.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, заявление, которое подписали Азербайджано-итальянская молодежная ассоциация, Молодежный союз во имя межкультурных связей, Молодежная организация Норвегия-Азербайджан, Североамериканско-азербайджанская молодежная организация, Литовско-азербайджанская молодежная организация, Союз молодежи Азербайджан-Венгрия, Каспийский исследовательский центр и Ассоциация азербайджанских студентов во Франции, Азербайджанская молодежная организация в Финляндии, Эстонско-азербайджанский молодежный центр "Наследие", Молодежная организация Конгресса азербайджанских общин Беларуси, Молодежная рада азербайджанцев Украины, Молодежная организация при Конгрессе азербайджанцев Молдовы и Молодежный союз "Азербайджанской национально-культурной автономии" в Санкт-Петербурге, направлено региональному координатору Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по Европе Мэттью Биллоту, региональным координаторам программы, Информационному центру Европейской экономической комиссии ООН, директору по окружающей среде Марко Кейнеру, другим официальным лицам, а также региональным офисам и секретариатам различных международных организаций, включая Greenpeace.

Авторы заявления акцентируют внимание на том, что река Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района Азербайджана и впадает в Араз, загрязняется Арменией и немецкими компаниями токсичными отходами.

В документе предоставлена ​​подробная информация о том, что тем самым наносится серьезный ущерб экосистемам и биоресурсам, об опасности использования речной воды для орошения, неприсоединении Армении к Хельсинкской конвенции 1992 года и уклонении от выполнения обязательств.

Азербайджанская молодежь призывает международные организации занять твердую позицию по этому вопросу.