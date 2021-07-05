Обсуждены деятельность и планы на будущее Международного центра Низами Гянджеви

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель отдела международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов посетил Международный центр Низами Гянджеви. В ходе встречи с генеральным секретарем Центра Ровшаном Мурадовым, заместителем генерального секретаря Илахой Ибрагимли и сотрудниками была обсуждена деятельность учреждения за прошедший период, а также планы на будущее.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Международном центре Низами Гянджеви, состоялся обмен мнениями касательно значимости впервые организованной Центром в Боснии и Герцеговине после начала пандемии COVİD-19 конференции на тему "Оценка ситуации на Западных Балканах: путь вперед". Было отмечено, что основная задача Центра - способствовать глобальной деятельности во имя мира, мирного сосуществования и справедливости на всей планете. В то же время изучение и популяризация наследия выдающегося азербайджанского мыслителя Низами Гянджеви также является одной из основных целей организации.

На встрече были озвучены предложения по возможным направлениям сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева по продвижению наследия Низами Гянджеви на международной арене. Была подчеркнута важность совместных шагов в этом направлении.

Было отмечено, что Международный центр Низами Гянджеви, благодаря которому Азербайджан завоевал много друзей на международной арене, проделал полезную работу для нашей страны.