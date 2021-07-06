ZDF и примитивная ложь: какого герра тут наслали?!

Свобода слова- большое и важное составляющее развития любого общества. Но, она не должна заменяться очевидной ложью в отношении какого-либо человека, а тем более государства. К сожалению, эту очевидную истину игнорирует обозреватель германского телеканала ZDF Марсель Муркхардт. Он является автором пасквиля под названием "Футбольные матчи для диктатора". Речь в нем идет об извращенной оценке Баку, как города, принимавшего сразу четыре матча нынешнего первенства Европы по футболу.

Само название является оскорбительным для жителей 10-миллионой страны, которые связывают победу в 44-дневной Отечественной войне с именем Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Почти три тысячи шехидов отдали свою жизнь ради торжества справедливости, ради победе в освободительной, что очень важно подчеркивать каждый раз, войне против армянских оккупантов, на которых со стороны той же Германии не оказывалось ровным счетом никакого давления.

Оскорбленными себя вправе считать сотни тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, которые обрели возможность вернуться на родную землю. Ведь, реализация этой мечты, казавшейся такой несбыточной, стала возможно благодаря политическому и военному гению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он вошел в мировую историю, как победитель и освободитель. Вынужден в этой связи констатировать, что в прошлом веке Германия дважды проиграла в войнах- в Первой и Второй мировых.

Кроме того, в истории Германии был такой позорный эпизод, как нахождение у власти фашистского диктатора Адольфа Гитлера. Он проводил политику уничтожения еврейского народа, тогда как в Азербайджане всегда с уважением и теплотой относились к евреям. В Азербайджане никогда не было концлагерей, тогда как в гитлеровской Германии они были. Азербайджан никогда в своей новейшей истории не вел захватнических войн, тогда как Германия их вела часто.

Азербайджан никогда не погружал Европу и кровавое месиво чудовищной войны, тогда как Германия имеет такой позорный момент в своей истории. Десятки миллионов людей погибли по вине Адольфа Гитлера.. Да, многие руководители ФРГ просили прощения у мира за все эти преступления. Но, это покаяние не в состоянии стереть прошлое Германии. В том числе и такой эпизод, как Олимпиада 1936 года в Берлине.

Ее Гитлер и все нацистское руководство Германии собирались использовать для "доказательства" расового превосходства немцев над остальными народами. Это и были игры диктатора- самого кровавого в мировой истории. Одни эти факты лишают любого немца, вне зависимости от рода деятельности, а тем паче политиков или журналистов, морального права на оценку спортивным и политическим мероприятиям в любом государстве мира.

Поразительно, что какие прописные истины мне приходится проговаривать. Но уж больно вопиющей является позиция герра Муркхардт. Будто-бы мстя азербайджанскому рефери Тофику Бахрамову за справедливо засчитанный гол в финале ЧМ-1966 в ворота ФРГ, обозреватель телеканала ZDF опускается до откровенной лжи в адрес нашей страны.

"После войны 2020 года Азербайджан сейчас пытается представить себя дружественным, гостеприимным государством", пишет он. И это ложь с первого до последнего слова. Гостеприимство азербайджанцев, как и страсть немцев к потреблению пива, не привязана к какому-либо событию, сколько бы значимым оно не было. Чтобы убедиться в этом, герру Марселю достаточно было бы съездить в азербайджанский город Гейгель. Который в XIX веке назывался Еленендорфом.

Говоря же более дотошно и широко, в 1819 году были основаны первые немецкие колонии и в Азербайджане: швабы заложили городки Еленендорф и Анненфельд (ныне Шамкир). Немцам в Азербайджане понравилось, и они заложили еще шесть поселений. К 1822 году в восьми поселениях жило 5 тыс. немецких колонистов. А первая лютеранская церковь была построена в Еленендорфе - в 1854 году, затем появились кирхи в Баку и в Анненфельде. Храмы были воздвигнуты по проектам немецких архитекторов А.Эйхлера и Ф.Лемкуля.

Все они до сих стоят в целости и сохранности, находясь по наблюдением государства. И дома немецких колонистов в Гейгеле и Шамкире тоже целы. Это и есть то самое азербайджанское гостеприимство, та самая дружественность Азербайджана, о которой взялся писать герр Марсель. Он умудрился не увидеть леса за деревьями, чем навел на подозрения о своей ангажированности.

Эти подозрения усиливаются после того, как данный журналист пишет, что "независимо от войны Баку никогда не должен быть местом проведения подобного мероприятия". И тут уже видны "уши" не самого герра Марселя, а сил, которые никак не могут смириться с новым, растущим авторитетом Азербайджана. Такое явление имеет место не впервые. Прекрасно помню, что именно германские СМИ громче всех критиковали бакинское "Евровидение". Но оно состоялось и было, по мнению участников евросонга, одним из самых красочных в его истории.

Тоже самое произошло и ныне. Баку блестяще справился с обязанностями принимающей стороны. Не было ни одного нарекания по воду упущений с нашей на четырех матчах европейского первенства, что прошли в нашей столице. Что до телеканала ZDF, то мы помним и другое. В декабре прошлого года этим же телеканалом был показан сюжет об освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. "Нагорно-карабахский конфликт продолжался несколько десятилетий. Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил свои территории, оккупированные Арменией в начале 1990-х", - говорилось в видеоматериале.

Это я к тому, что тогда была озвучена правда. Сейчас прозвучала ложь. Мы помним и первое, и второе. Но, давно уже прошли времена, когда в Азербайджане удивлялись откровенной клевете в наш адрес. Мы давно поняли, что это просто бизнес для определенных лиц. И готовые им заниматься будут всегда. Но наша страна будет укреплять свои позиции в качестве лидирующего государства регионе. Что бы по этому поводу не писали Марсель Муркхардт и прочие герры.

Акпер Гасанов