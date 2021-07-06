В Азербайджане начинается судебный процесс над двумя армянскими шпионами

В Азербайджане завершено расследование уголовного дела в отношении еще двух армян. Давид Тиграни Давтян и Геворг Рубенович Суджян признаны виновными по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Предварительное расследование завершено, и материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Али Мамедова.

Предварительное слушание по делу назначено на 14 июля.