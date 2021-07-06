Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию о перестрелке на границе

"В ответ на информацию, распространенную армянской стороной в связи с инцидентом на государственной границе, сообщаем, что огонь со стороны подразделений Азербайджанской Армии не открывался".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерстве обороны Азербайджана.

"Среди нашего личного состава раненых нет. Если у вооруженных сил Армении есть какие-либо потери или раненые, то это может быть только в результате инцидента, произошедшего между ними самими", - отметили в Минобороны.