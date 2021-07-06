США приветствуют обмен задержанных и минных карт между Азербайджаном и Арменией

США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на передачу Арменией карт минных полей, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Баку.

"Эти действия последовали за освобождением Азербайджаном 12 июня задержанных армян и решением Армении передать Азербайджану карты минных полей. Эти усилия при содействии Грузии, поддерживаемые США, заложили основу для дальнейшего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. США также высоко оценивают усилия России по поддержке региональной стабильности", - говорится в заявлении посольства.

"Соединенные Штаты продолжают призывать к возвращению всех задержанных и передаче всех карт минных полей. Мы готовы поддержать сотрудничество и урегулирование нерешенных вопросов в регионе. Мы также продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить переговоры по существу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы договориться о всеобъемлющем и устойчивом политическом урегулировании конфликта", - отмечается в заявлении.