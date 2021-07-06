Путин 7 июля обсудит с Пашиняном в Москве реализацию карабахских соглашений

Президент России Владимир Путин проведет в среду в Москве встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении по Нагорному Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что также планируется обсудить актуальные аспекты развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.