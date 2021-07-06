ОБСЕ приветствует предоставление Азербайджану карт минных полей

Ряд гуманитарных вопросов остается нерешенным после Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az, об этом в ходе пленарного заседания ОБСЕ сказала действующий председатель ОБСЕ Энн Линде.

По ее словам, все еще приходят сообщения об инцидентах на границе и новых жертвах мин: "Поэтому я приветствую возвращение задержанных армян в обмен на предоставление Азербайджану карт минных полей. Это позитивные шаги и важные меры укрепления доверия, и я призываю стороны продолжать в том же духе", - сказала Линде.