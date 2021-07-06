https://news.day.az/politics/1359230.html ОБСЕ приветствует предоставление Азербайджану карт минных полей
ОБСЕ приветствует предоставление Азербайджану карт минных полей
Ряд гуманитарных вопросов остается нерешенным после Второй Карабахской войны.
Как сообщает Day.Az, об этом в ходе пленарного заседания ОБСЕ сказала действующий председатель ОБСЕ Энн Линде.
По ее словам, все еще приходят сообщения об инцидентах на границе и новых жертвах мин: "Поэтому я приветствую возвращение задержанных армян в обмен на предоставление Азербайджану карт минных полей. Это позитивные шаги и важные меры укрепления доверия, и я призываю стороны продолжать в том же духе", - сказала Линде.
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