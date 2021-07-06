Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров шестого июля встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, сначала турецкая делегация возложила цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Затем гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, и к мемориалу, воздвигнутому в честь турецких солдат, павших в 1918 году.

Генерал-лейтенант Рамиз Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области военной авиации и укрепление связей между ВВС двух стран вносит вклад в дальнейшее повышение боеспособности наших армий.

Генерал армии Хасан Кючюкакйюз поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения душам военнослужащих и гражданских лиц, ставших шехидами, и исцеления раненым.

Высоко оценив результаты недавно проведенных в турецком городе Конья международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix-2021" и международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл-2021", стороны подчеркнули, что подобные учения служат совершенствованию взаимодействия между ВВС двух стран.

На встрече были также обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции, состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.