https://news.day.az/politics/1359292.html Рабочие группы Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения провели заседание в Агдаме - ФОТО
Рабочие группы Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения провели заседание в Агдаме - ФОТО
В городе Агдам прошло совместное заседание рабочих групп по вопросам энергетики и экологии Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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