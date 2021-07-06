Рабочие группы Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения провели заседание в Агдаме

В городе Агдам прошло совместное заседание рабочих групп по вопросам энергетики и экологии Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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