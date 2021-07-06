Тьфу на вас еще раз: коротко об отношении ОДКБ к истерикам Армении

Очередное чудо армянской смелости продемонстрировал давеча секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он решился позвонить генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю.Возможно, подражая известному персонажу, перед звонком он даже произнес: "Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое во всем этом все же есть".

А чего звонил-то? А чтобы "выразить обеспокоенность". Напомню, что 3 июля Станислав Зась огорошил армянскую общественность сообщением о том, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

Генсек ОДКБ также проинформировал, что после майского обращения Армении организация провела консультации по ситуации в приграничных районах страны. "Такие консультации были проведены на уровне министров обороны, секретарей совбезов, и я контактировал и с министром иностранных дел Армении, и с министром обороны. Обсуждали эту ситуацию. Кроме того, у нас состоялось уже общее обсуждение этой ситуации в ходе проведения СМИД [Совета министров иностранных дел ОДКБ] в Душанбе", - уточнил он.

Эксперт по вопросам безопасности, руководитель аналитического центра "Энакет" Тигран Абрамян , что называется " по горячим следам" прокомментировал заявление генсека ОДКБ. "Если "перевести" это заявление с дипломатического языка, то получится следующее: там нет войны, вы не воюете, почему мы должны вмешаться, воевать вместо вас. Вспомнил, что после вторжения 12 мая власти гордились, что не было выстрелов, инцидентов, столкновений нет, как будто нужно гордиться тем, что без какого-либо сопротивления мы сдали наши территории. Получили", - написал Тигран Абрамян.

Все это время глава Совбеза Армении собирался духом. Он мысленно подбирал нужные слова, чтобы и генсека ОДКБ не прогневать, и в глазах местной общественности выглядеть не совсем уж слабой фигурой. В общем,Григорян хотел как лучше, но получилось как всегда.Оказалось, что его хватило только на то, чтобы "выразить убежденность.". Фразы, замечу, прямо из советского прошлого. Что-то типа "есть мнение". В общем, старался Григорян, напрягался, потел и тужился и в итоге выдал спич, что создавшуюся обстановку нельзя характеризовать как "инцидент", так как азербайджанские военнослужащие , по мнению Армена, уже долгое время не покидают суверенную территорию Республики Армения.

"Подобное есть не что иное, как очевидная попытка захвата части территории Армении", явно опешив от невесть откуда появившейся смелости заявил он. О том, что это только его мнение, в крайнем случае мнение Армении, Григорян уточнять не стал. Я же напомню, что в реальности это территории советского Азербайджана, согласно картам 1979 года. Плюс, Григорян может сколько угодно "выражать убежденность", но азербайджанские солдаты стояли, стоят и будут стоять там, где ныне находятся. И в ОДКБ с этим, как видим, согласны.

Да, так уж получилось, что у Азербайджана, который не является членом ОДКБ, гораздо более тесные и дружественные отношения со всеми входящими в Организацию странами, чем у Армении, которая в ОДКБ состоит. И это - заслуга руководства нашей страны и лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева. А также- полный провал в работе нынешнего руководства Армении.

Оно сделало все, дабы настроить ОДКБ против себя. Начиная от возбуждения уголовного дела против Юрия Хачатурова и заканчивая кознями на пути назначения представителя Беларуси на этот пост. Безусловно, все это помнят и в ОДКБ, и в Минске. Помнит это и лично Станислав Зась. Кроме того, мы же в век интернета живем. Соответственно , вся та гадость, что написана в армянских сМИ про ОДКБ и лично С.Зася читается и в Москве, и в Минске.

На этом фоне, да еще и учитывая общую усталость ОДКБ в целом и всех стран-членов Организации по отдельности от бесконечных стенаний Армении , которая всегда мечтала втянуть в свой конфликт с Азербайджаном ОДКБ, все нынешние речи Григоряна были пустым сотрясением воздуха. Их попросту пропустили мимо ушей.И это , в том числе, трагедия лично Армена. Потому, что ему давно уже пророчат позорный уход с должности главы Совбеза проигравшей войну страны. Он, конечно, цепляется за кресло до последнего. Даже набирается порой смелости , чтобы позвонить генсеку ОДКБ и "выразить убежденность". Только плевать на эту "убежденность" хотели и в Москве, и в Минске и в столицах иных стран-членов Организации. Слишком уж крепкие у них отношения с Азербайджаном и слишком ничтожна Армения...

Акпер Гасанов