Али Асадов выразил соболезнования Михаилу Мишустину

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, сообщает Day.Az.

Премьер-министр отметил, что опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета на Камчатке.

В письме выражаются глубокие соболезнования Председателю Правительства России, а также семьям и близким погибших.