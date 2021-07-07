https://news.day.az/politics/1359370.html Али Асадов выразил соболезнования Михаилу Мишустину
Али Асадов выразил соболезнования Михаилу Мишустину
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, сообщает Day.Az.
Премьер-министр отметил, что опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета на Камчатке.
В письме выражаются глубокие соболезнования Председателю Правительства России, а также семьям и близким погибших.
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