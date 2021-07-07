Компании Пакистана хотят инвестировать в освобожденные земли Азербайджана

Пакистанские компании обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам посол Пакистана в Баку Билал Хайе.

"Азербайджан официально пригласил компании из дружественных стран инвестировать в освобожденные территории. Мы хотели бы видеть пакистанские компании в числе активно инвестирующих и участвующих в реконструкции этих земель", - отметил дипломат.