https://news.day.az/politics/1359375.html Компании Пакистана хотят инвестировать в освобожденные земли Азербайджана - заявление посла
Компании Пакистана хотят инвестировать в освобожденные земли Азербайджана - заявление посла
Пакистанские компании обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам посол Пакистана в Баку Билал Хайе.
"Азербайджан официально пригласил компании из дружественных стран инвестировать в освобожденные территории. Мы хотели бы видеть пакистанские компании в числе активно инвестирующих и участвующих в реконструкции этих земель", - отметил дипломат.
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