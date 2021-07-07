https://news.day.az/politics/1359456.html Компании Cronimet выражен протест по поводу загрязнения реки Охчучай - ФОТО
Компании Cronimet выражен протест по поводу загрязнения реки Охчучай - ФОТО
В офисы компании Cronimet направлены заявления с протестом по поводу загрязнения реки Охчучай, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.
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