Российских миротворцев размещать на границе Азербайджана и Армении не планируется

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян действительно будут обсуждать на встрече в среду ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но подписание каких-либо документов не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Журналисты обратили внимание представителя Кремля на публикации армянских СМИ о том, что лидеры двух стран на встрече якобы могут рассмотреть варианты размещения российских миротворцев на границе Армении и подписать соответствующий документ.

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию. "Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, будут обсуждаться, и в целом двусторонние отношения. Но подписание каких-либо документов не планируется", - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча запланирована во второй половине дня. "Это первый зарубежный визит, который Пашинян осуществляет после победы [его партии] на парламентских выборах - уверенной и убедительной", - отметил Песков. "Объем двусторонних отношений большой, есть о чем поговорить", - констатировал он.