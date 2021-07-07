Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund - WWF) расследует обстоятельства экологической катастрофы на реке Охчучай, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Фонд ответил на обращение Координационного совета азербайджанцев Швейцарии в связи с загрязнением Арменией и немецкими компании трансграничной реки Охчучай.

В ответном письме за подписью представителя WWF Кимберли Дэниелс выражается благодарность за предоставление информации по этому вопросу.

"Миссия WWF заключается в защите природы и снижении самых серьезных угроз разнообразию жизни на Земле. Наше видение - это будущее, в котором люди будут жить в гармонии с природой", - говорится в послании.

В нем отмечается, что информацию о работе в данном направлении можно найти на сайте фонда - www.worldwildlife.org.

"Мы работаем над этой проблемой, регулярно проверяйте наш сайт на наличие обновлений. Благодарим за вашу приверженность защите мира! Вместе мы можем изменить мир к лучшему", - говорится в письме.

Отметим, что на страницу Всемирного фонда дикой природы в Twitter подписано свыше одного миллиона пользователей.