Всемирный фонд дикой природы расследует экологическую катастрофу на реке Охчучай - ФОТО
Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund - WWF) расследует обстоятельства экологической катастрофы на реке Охчучай, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.
Фонд ответил на обращение Координационного совета азербайджанцев Швейцарии в связи с загрязнением Арменией и немецкими компании трансграничной реки Охчучай.
В ответном письме за подписью представителя WWF Кимберли Дэниелс выражается благодарность за предоставление информации по этому вопросу.
"Миссия WWF заключается в защите природы и снижении самых серьезных угроз разнообразию жизни на Земле. Наше видение - это будущее, в котором люди будут жить в гармонии с природой", - говорится в послании.
В нем отмечается, что информацию о работе в данном направлении можно найти на сайте фонда - www.worldwildlife.org.
"Мы работаем над этой проблемой, регулярно проверяйте наш сайт на наличие обновлений. Благодарим за вашу приверженность защите мира! Вместе мы можем изменить мир к лучшему", - говорится в письме.
Отметим, что на страницу Всемирного фонда дикой природы в Twitter подписано свыше одного миллиона пользователей.
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