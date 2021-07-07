https://news.day.az/politics/1359574.html Посол Турции посетил Нахчыван
Посол Турции посетил Нахчыван
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Нахчыванскую Автономную Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 7 июля председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Джахитом Багчи.
В ходе встречи В.Талыбов подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора и строительства железной дороги Карс-Нахчыван.
Председатель Верховного Меджлиса отметил, что отношения между двумя странами поднялись на новый уровень.
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