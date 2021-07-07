Посол Турции посетил Нахчыван

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 7 июля председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с Джахитом Багчи.

В ходе встречи В.Талыбов подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора и строительства железной дороги Карс-Нахчыван.

Председатель Верховного Меджлиса отметил, что отношения между двумя странами поднялись на новый уровень.