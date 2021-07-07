Азербайджан реставрирует образцы культуры на освобожденных территориях

На британском сайте The Telegraph опубликована статья с связи с реставрацией Азербайджаном образцов культуры на освобожденных территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье говорится, что бюст великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли стал мишенью для вооруженных людей после того, как Карабах перешел под контроль Армении в начале 1990-х годов. Отмечается, что бюст был спасен азербайджанцами и хранился долгие годы. После освобождения Шуши Вооруженными силами Азербайджана в ходе начавшихся в сентябре 2020 года боевых действий бюст Узеира Гаджибейли, а также бюсты Хуршидбану Натаван и Бюльбюля, долгие годы хранящиеся в Азербайджанском художественном музее, были возвращены на свои места.

В статье со ссылкой на представителя МИД Азербайджана сообщается, что памятники находились в Шуше до первой Карабахской войны, но армяне, показав свое отношение к азербайджанской культуре, изрешетили их пулями.

Автор подчеркивает, что во время 6-недельной войны в конце прошлого года Азербайджанская армия сокрушила армянские вооруженные силы. Армения была вынуждена подписать соглашение о прекращении огня при посредничестве России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует вернуть сотни тысяч вынужденных переселенцев на освобожденные международно признанные территории Азербайджана. В то же время Президент Ильхам Алиев объявил освобожденный город Шушу культурной столицей Азербайджана.

Корреспондент The Telegraph отмечает, что Президент Ильхам Алиев уже посетил Шушу, освобожденную в результате тяжелых боев, и принял участие в открытии там инфраструктурных объектов. Президент Азербайджана пообещал, что Шуша, десятилетиями подвергавшаяся вандализму со стороны армян, станет туристическим раем и одной из культурных столиц не только Азербайджана и региона, но и всего мира.

В статье сообщается, что на освобожденных территориях Азербайджана строится "Дорога Победы", реализуются крупные проекты по реконструкции. В рамках инфраструктурных проектов в регионе построено несколько новых электростанций. В Шуше продолжается снос старых построек, реставрация музеев и культурных объектов. Отремонтирована Шушинская крепость, ведутся реставрационные работы в армянской церкви, которая находится в центре города.

Автор со ссылкой на азербайджанских официальных лиц сообщает, что граждане Азербайджана, которые были вынуждены покинуть свои родные земли много лет назад, будут возвращены на эти территории, и наряду с ними в этом регионе смогут жить и карабахские армяне.