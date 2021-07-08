Московский вояж Воваевича: чего приезжал-то?

В Москве состоялась встреча исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Прямо перед встречей было сообщено, что стороны обсудят вопросы армяно-российской стратегической повестки дня. А конкретнее- вопросы, связанные с процессом реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате боевых действий населению Нагорного Карабаха, а также восстановлением экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Открывая публичную часть встречи, российский президент поздравил Пашиняна с победой возглавляемой им партии на внеочередных парламентских выборах. В ответ, Никол Воваевич сделал массу комплиментов в адрес главы российского государства. Он напомнил о личных усилиях Путина и РФ в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Кроме того, Пашинян отметил, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная.

Правда, армянский премьер грустно пожаловался президенту России, что еще не очень стабильная ситуация на границе Армении и Азербайджана. Это полуправда. Потому, что нестабильная ситуация не только там. Буквально накануне вояжа Пашиняна в Москву, 6 июля около 17:50 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района.

В результате обстрела ранен военнослужащий Азербайджанской Армии старший гизирь Дадашов Сакит Ахлиман оглы, который был привлечен к работам по благоустройству дорог. Раненому была оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военный госпиталь. Ясное дело, что об этом Пашинян в разговоре с президентом России упоминать не стал. Зачем ставить себя в еще более глупое положение, признаваясь в осознанной провокации?!

Ведь, Николу Воваевичу и без того придется долго и нудно оправдываться за фиаско, которое случилось в Москве. Причем, о нем было сообщено еще до встречи Пашиняна с Владимиром Путиным. Сделал это пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Журналисты попросили отреагировать представителя Кремля на публикации в СМИ о том, что лидеры двух стран на встрече могут рассмотреть варианты размещения российских миротворцев на границе Армении и подписать соответствующий документ.

"Это сообщение не соответствует действительности. Подписание каких-либо документов не планируется", - сказал Песков. Сказал, как отрезал. И оказался прав. Даже Пашинян , как явствует из его приветственной речи на встрече с президентом России, даже не заикнулся. Он вообще как-то скомкано, смято и трусливо проговорил про происходящее ныне на азербайджано-армянской границе и в Нагорном Карабахе.

А ведь, анонсируя визит Пашиняна в Москву, его окружение и пресса писали про то, что будет обязательно подписан какой-то очень важный документ. Они сильно облажались. Да и не только они. Как известно, Пашинян еще 27 мая на заседании Совбеза выступил с предложением разместить международных наблюдателей, представляющих Россию или сопредседателей МГ ОБСЕ, на армяно-азербайджанской границе.

Еще раньше, в начале мая, выступая в парламенте, Пашинян заявил о том, что на юге Армении в Сюникской области созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы. И вот теперь выясняется, что все это было пустым сотряссанием воздуха. И как теперь Воваевичу возвращаться домой? Что ему объяснять людям, в условиях, когда оппозиция уже назвала Пашиняна капитулянтом? Что приехал в Москву скороговоркой проговорить что-то по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе и уехал, ничего не подписав? Так скажут ему: ара, Никол, для всего этого телефон есть, поговорил бы просто, зачем гонять самолет туда-сюда?!

Впрочем, ответ на этот вопрос давно известен. Армения не самостоятельная страна. От слова совсем. Она лишена такого огромного числа атрибутов суверенного государства, что даже фраза про форпост России на Кавказе выглядит уже комплиментом. Соответственно, Пашинян будет вынужден делать все, что ему прикажут. В том числе и летать туда-сюда столько, сколько будет нужно России, взгляды которой на будущее региона совпадают со взглядами Азербайджана.

Говорю это к тому, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о новом делении Азербайджанской Республики на экономические районы. В котором говорится о том, что в восточной части Зангезурского плато, занимающего большую территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, на границе с Арменией и в одном географическом пространстве, традиционные социально-экономические, историко-культурные связи обуславливают необходимость объединения Зангиланского, Губадлинского, Джебраильского, Лачинского и Кельбаджарского районов в единый экономический район.

Также в этом, поистине историческом указе говорится о том, что для обеспечения восстановления и ускоренного развития древнего Карабахского региона, в том числе Агдамского, Шушинского, Физулинского, Тертерского, Ходжавендского, Ходжалинского районов и города Ханкенди, а также Агджабединского и Бардинского районов, относящихся к Карабахскому региону, важно создать и новый Карабахский экономический район. Эта новость уже вызвала истерику в Армении. Но, как видим, истерикой там все обычно и заканчивается. Желания Армении никогда более не совпадут с ее возможностями. И ее руководителям в итоге придется соглашаться на все, что им прикажут. В том числе и в Москве.

Акпер Гасанов