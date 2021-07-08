https://news.day.az/politics/1359634.html Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС - ФОТО
Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС - ФОТО
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели в рамках визита в Азербайджан встретился с министром экономики М.Джаббаровым и министром энергетики П.Шахбазовым.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, дипломат написал в социальной сети "Twitter".
Сообщив, что во время встречи произошел обмен мнениями о потенциале нового экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства, дипломат отметил: "Азербайджан является ключевым партнером для его претворения".
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