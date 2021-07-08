Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели в рамках визита в Азербайджан встретился с министром экономики М.Джаббаровым и министром энергетики П.Шахбазовым.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, дипломат написал в социальной сети "Twitter".

Сообщив, что во время встречи произошел обмен мнениями о потенциале нового экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства, дипломат отметил: "Азербайджан является ключевым партнером для его претворения".