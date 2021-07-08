О короле Эсватини (Свазиленд) Мсвати 3-м в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

Передача была посвящена королю Эсватини (Свазиленд) Мсвати 3-му.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.